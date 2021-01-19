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مصر

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في ضيافة الأعلى للثقافة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:29 م
المدير التنفيذي
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في ضيافة الأعلى
إيمان ماهر
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استضاف مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن ندوة ثقافية بتنظيم من "لجنة الشباب" التابعة للمجلس الأعلى للثقافة برعاية وحضور أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تحت عنوان "القيادة الشبابية بين الواقع والحلم" وأدارها المخرج عمرو قابيل عضو لجنة الشباب.

وفي بداية الندوة رحبت د. إيناس عبد الدايم بد. رشا راغب مُعبرةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب الشباب والارتقاء بمعارفهم وقدراتهم.

وشهدت بداية الندوة أيضًا كلمة ترحيب من د. هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أعرب فيها عن تقديره لمسيرة "تمكين الشباب" التي تقوم بها الدولة المصرية متمثلة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.. وأضاف "تشهد مصر حاليًا اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، ولم يكن الاهتمام بتمكين الشباب مجرد شعارات مرسلة أو تصريحات إعلامية ولكنه تجسد في وقائع ملموسة وإنجاز على أرض الواقع".

ثم جاءت كلمة أمين لجنة الشباب الفنان أحمد السيد، والذي أكد على مهمة "بناء الإنسان" والتي اعتبرها مهمة مشتركة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الثقافة.

وشهدت بداية الندوة الثقافية التي أدارها المخرج عمرو قابيل تطرق د. رشا راغب إلى أهمية المكون البشري في المجتمع المصري وضرورة الاهتمام بتطويره، وصرحت "الشعب المصري مختلف وعبقري". كما أضافت "إن مصر تمتلك أمر غالي جدًا وهو العنصر البشري والآن نعاصر فترة اهتمام بتطوير العنصر البشري لأنه يعتبر أهم ما تملكه الأمة المصرية".

وقامت د.رشا راغب باستعراض مهمة ورؤية الأكاديمية الوطنية للتدريب بالإضافة إلى مسيرتها منذ إنشائها واستعرضت كافة الأرقام الإحصائية الخاصة بأعداد البرامج التدريبية والخريجين ونوعية الاشتراطات لقبول المتقدمين للبرامج التي تقدمها الأكاديمية، مرورًا بشرح مفصل للهيكل التدريبي الذي تقوم عليه البرامج التدريبية، وأشارت في هذا الصدد إلى البرامج التدريبية المفصلة والتي حققت أهدافها بنجاح مثل برنامج "المسئول الحكومي المحترف" وبرنامج "ديواني كفء".

وفي نهاية الندوة استقبلت د. راغب أسئلة من الحضور التي دارت حول العديد من النقاط، أجابت خلالها على تساؤل بخصوص الفارق بين التعليم والتدريب وصرحت "الفرق بين التعليم والتدريب مثل الفرق بين السينما والمسرح.. فالتدريب ديناميكي ويختلف باختلاف الظروف على عكس التعليم الذي يقوم على أساس ضخ المعلومات المطلوبة فقط لمجموع المتلقيين مهما كانت خلفياتهم، أما التدريب فهو مثل الفن المسرحي قائم على تفصيل البرنامج طبقا للمتلقي والتفاعل بين المدرب والمتدرب".

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