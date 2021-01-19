الإحصاء الفرنسى: كورونا خلفت أثرًا كبيرًا على معدل الوفيات ومتوسط العمر

أظهرت بيانات جديدة أصدرها مكتب الإحصاءات الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا خلفت أثرًا كبيرًا على معدل الوفيات ومتوسط العمر في فرنسا العام الماضي.وقال المكتب إن نحو 658 ألف شخص لقوا حتفهم عام 2020، بارتفاع بنسبة 3ر7% مقارنة بعام 2019.وكانت الزيادة واضحة بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عامًا، حيث ارتفع معدل الوفاة بنسبة 3ر8%.وأظهرت الإحصاءات إن معدل الوفاة كان مرتفعًا خاصة خلال الموجة الأولى من مارس حتى مايو، وخلال الموجة الثانية ابتداء من أكتوبر.هذا يعني أن الجائحة أثرت أيضا على متوسط العمر، مما أسفر عن انخفاض متوسط العمر، بواقع نحو خمسة أشهر بين النساء وستة أشهر بين الرجال.وأفاد المكتب أن متوسط العمر عند الولادة خلال عام 2020 تراجع إلى 2ر85 عامًا بالنسبة للنساء و2ر79 عامًا للرجال، بانخفاض كبير مقارنة بعام 2015، عندما كانت الأنفلونزا الشتوية السبب الأهم للوفاة.كما سجل المكتب تراجعًا بنسبة 34% في حفلات الزفاف العام الماضي، حيث أدت جائحة كورونا لإرجاء الكثير من الحفلات، ووصف المكتب التراجع بأنه "تاريخي".وكانت فرنسا قد تضررت بصورة كبيرة من تفشي فيروس كورونا، وسجلت أكثر من 70 ألف حالة وفاة بالفيروس.