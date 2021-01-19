الإمارات: لا تناقض بين بناء طاقة لإنتاج النفط والبقاء كعضو بأوبك

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، في تصريحات نقلتها "قناة العربية" إنه لا يرى تناقضا بين بناء طاقة لإنتاج النفط في الإمارات والبقاء كعضو في تحالف أوبك+.وأضاف المزروعي، أن الطلب على النفط سيكون قويًا، متوقعًا أن يكون هناك مجال لنمو الطلب على النفط أزيد من 100 مليون برميل يوميًا.وأشار وزير الطاقة الإماراتي، إلى أن هناك طلبًا جيدًا على النفط في الصين والهند، كما توقع أن تبدأ سوق الخام التعافي في 2021.وأشار إلى أن توزيع اللقاح في جميع الدول وإقرار الحكومات لحزم تحفيزية سيدعم الطلب في النصف الثاني من هذا العام.