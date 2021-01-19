البرازيل: إصابات كورونا 8.51 مليون حالة والوفيات 210 آلف

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 51ر8 مليون حتى الساعة 07:30 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 210 آلاف و299 حالة.ووصل المتعافين إلى 56ر7 مليون شخص من المصابين من كوفيد- 19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 46 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.