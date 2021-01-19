رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين الترع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:15 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ويرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والمهندس محمد عطية، وكيل وزارة الري لمحافظات القناة، والمهندس حسن خطاب، مدير عام إدارة الري، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها، ويهدف المشروع إلي ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الإهدار، وعودة المياه لمنسوبها الطبيعي وحماية الأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدولة للمشروع القومي لتأهيل وتطهير وتبطين الترع.

وتفقد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، ترعة الجبالي والتي تنفذ بأطوال 1.850 كيلو متر ومد مواسير فلتر بطول 70 مترًا، والتي تغذي منطقة "أبوهيبة، والجبالي، وأبوعجيلة، وأبوعربي" وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 62.81% باعتماد مالي 3.5 مليون جنيه، كما تفقد أعمال تبطين الخرسانة المسلحة بترعة الشجرة بمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي تنفذ بإجمالي أطوال 2.250 كيلو متر والتي تخدم منطقة الكيلو 11 بالكامل وقري منطقة الفردان ووصلت نسبة التنفيذ بها 44.44 %.

وخلال الجولة التقى المحافظ مع المواطنين والمزارعين مشيدين بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي أهداه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمزارعين لحماية زراعتهم وتوفير كمية المياه اللازمة للزراعة وتحسين جودة المحصول.

كما أشادوا بالجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للعمل على سرعة إنهائه، كما طالبهم المحافظ بالحفاظ على هذا التطوير بعدم إلقاء القمامة بالترع، كما وجه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بتزويد المكان بصناديق لخدمة أهالي المنطقة وحماية المكان من تجمعات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الري بالإسماعيلية، لسرعة الإنجاز في حجم الأعمال والعمل على قدم وساق والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 38 %.

موضوعات متعلقة

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة 5 آلاف

هاجم زملاءه ودولة أجنبية.. طرد نائب من جلسة مجلس النواب

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

لبنان يسلّم اليونان أيقونتين تاريخيتين مسروقتين من أثينا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

نبيل عمر يضع يده في عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الديني كتاب جديد من دار غراب

«التكنولوجيا المصرية القديمة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»