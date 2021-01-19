محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين الترع

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ويرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والمهندس محمد عطية، وكيل وزارة الري لمحافظات القناة، والمهندس حسن خطاب، مدير عام إدارة الري، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها، ويهدف المشروع إلي ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الإهدار، وعودة المياه لمنسوبها الطبيعي وحماية الأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدولة للمشروع القومي لتأهيل وتطهير وتبطين الترع.وتفقد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، ترعة الجبالي والتي تنفذ بأطوال 1.850 كيلو متر ومد مواسير فلتر بطول 70 مترًا، والتي تغذي منطقة "أبوهيبة، والجبالي، وأبوعجيلة، وأبوعربي" وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 62.81% باعتماد مالي 3.5 مليون جنيه، كما تفقد أعمال تبطين الخرسانة المسلحة بترعة الشجرة بمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي تنفذ بإجمالي أطوال 2.250 كيلو متر والتي تخدم منطقة الكيلو 11 بالكامل وقري منطقة الفردان ووصلت نسبة التنفيذ بها 44.44 %.وخلال الجولة التقى المحافظ مع المواطنين والمزارعين مشيدين بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي أهداه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمزارعين لحماية زراعتهم وتوفير كمية المياه اللازمة للزراعة وتحسين جودة المحصول.كما أشادوا بالجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للعمل على سرعة إنهائه، كما طالبهم المحافظ بالحفاظ على هذا التطوير بعدم إلقاء القمامة بالترع، كما وجه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بتزويد المكان بصناديق لخدمة أهالي المنطقة وحماية المكان من تجمعات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من مديرية الري بالإسماعيلية، لسرعة الإنجاز في حجم الأعمال والعمل على قدم وساق والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 38 %.