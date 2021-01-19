رئيس جامعة القناة يطلق مبادرة تشكيل الوعى المجتمعى الصحى

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق مبادرة تشكيل الوعى، بالتعاون مع جمعية القلب المصرية شعبة الوقاية لنشر رسائل توعية مجتمعية من قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس، حيث تمت طباعة أكثر من 5 آلاف منشور لتوزيعهم بكل كليات الجامعة وإداراتها للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة والمشى بانتطام والأكل الصحى، وذلك إيمانًا من جامعة قناة السويس بدورها المجتمعى لخدمة إقليم القناة وسيناء، وذلك انطلاقًا من كونها جامعة خرجت من المجتمع للتوجه إليه بتقديم رسالتها الخدمية، التعليمية، البحثية والمجتمعية.تأتى المبادرة بتنظيم قسم القلب بكلية الطب، بإشراف عام الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، والدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب.ومن جانبها أكدت الدكتورة جميلة نصر أنه تم إنشاء موقع بتوجيهات من الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة لتشكيل الوعى المجتمعى بمفهوم الصحة وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، والتى جعلت الوقاية والطب الاستباقى السلاح الأول للصحة.