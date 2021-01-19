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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ147 وافدًا مشاركًا في كأس العالم لليد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:21 م
كأس العالم لليد
كأس العالم لليد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية لـ147 فردًا من الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، خلال فعاليات مباريات أمس الإثنين، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدة أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضحت أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ80 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 سيارات قوافل طبية متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ67 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا، تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طوارئ، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 1655 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية.

وتابعت أن اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور علاء عيد، وعضوية كل من الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور إبراهيم حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، تتابع عن كثب تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة من خلال انعقاد غرفة الأزمات الوقائية على مدار الـ24 ساعة، للوقوف على أي احتياجات طبية أو لوجستية وتوفيرها على الفور، لتقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين في البطولة.

وذكرت أن الدكتور علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبي للبطولة، شدد على فريق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، بالمرور الدوري على فنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة، وسحب عينات من الأغذية، والأطعمة المحفوظة بالثلاحات ومياه الشرب، التي يتم تقديمها للوفود للتحليل بالمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصًا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة.

وفيما يخص نشر الوعي خلال فعاليات المباريات، لفتت إلى أنه يتم تقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب التي تضم فرقًا من المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان.

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