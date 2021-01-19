«طفل الليمون ومعاق مقيد بالحبال».. الداخلية تكشف فيديوهات أثارت الرأي العام

سرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بالمعصرة



فيديو شاب "معاق ذهنيًا" موثوق بشجرة



فيديو تلقين طفلة بألفاظ خارجة



فيديو طفل الليمون



واصلت وزارة الداخلية جهودها في كشف غموض عدد من الفيديوهات التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة قسم شرطة المعصرة.بالفحص تبين تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغ من إحدى السيدات وقررت بأنها حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة القسم، فوجئت بشخصين "لا تعلم بياناتهما" قام أحدهما بخطف حقيبة اليد خاصتها، وبداخلها (بعض الأوراق الخاصة بها – هاتف محمول) ولاذ بالفرار.بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" تحت عنوان شاب مربوط بحبل فى شجرة كافور من 15 سنة.بالفحص تبين أن الفيديو لأحد الأشخاص "معاق ذهنيًا"، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، مقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز، وناشد المصور الجهات المعنية باتخاذ اللازم وإيداع المجنى عليه داخل دار رعاية اجتماعية.باستدعاء والدة المجنى عليه (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أقرت بقيام زوجها بهجرها منذ حوالى 10 سنوات لإنجابها طفلهما "معاق ذهنيًا"، وتقوم بإصطحاب نجلها للأرض الزراعية التى تعمل على زراعتها وتقوم بتقيده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعوده به إلى المنزل.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر فيه قيام إحدى الفتيات بتلقين طفلة صغير عبارات "سب " ليست لشخص محدد.تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد الفتاة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وتبين أن الطفلة الصغيرة نجلة شقيقتها، ومقيمة طرف أسرتها بدائرة مركز شرطة أجا.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاة، وبمواجهتها قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو بغرض إرساله على جروب خاص بها وأصدقائها عبر تطبيق "واتس ساب" وعدم علمها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.على خلفية ما سبق نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمنًا إدعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير وإضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم.. وما تبين بعدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة.. وبشأن تداول مقطع فيديو آخر عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام جدة الطفل المذكور بالتعدى عليه بالضرب.بالفحص تم إستدعاء الطفل وعرضه على المستشفى تبين إصابته بـ "كدمة بالرأس"، وبإستدعاء (جد الطفل وجدته) وبسؤالها عن مضمون المقطع.. أقرت الجدة بإرتكابها الواقعة بقصد تأديبه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.