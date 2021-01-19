رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«طفل الليمون ومعاق مقيد بالحبال».. الداخلية تكشف فيديوهات أثارت الرأي العام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:52 م
طفل الليمون
طفل الليمون
عمرو المزيدي
طباعة
واصلت وزارة الداخلية جهودها في كشف غموض عدد من الفيديوهات التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بالمعصرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة قسم شرطة المعصرة.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغ من إحدى السيدات وقررت بأنها حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة القسم، فوجئت بشخصين "لا تعلم بياناتهما" قام أحدهما بخطف حقيبة اليد خاصتها، وبداخلها (بعض الأوراق الخاصة بها – هاتف محمول) ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

فيديو شاب "معاق ذهنيًا" موثوق بشجرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" تحت عنوان شاب مربوط بحبل فى شجرة كافور من 15 سنة.

بالفحص تبين أن الفيديو لأحد الأشخاص "معاق ذهنيًا"، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، مقيد من قدميه بشجرة داخل أرض زراعية بدائرة المركز، وناشد المصور الجهات المعنية باتخاذ اللازم وإيداع المجنى عليه داخل دار رعاية اجتماعية.

باستدعاء والدة المجنى عليه (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أقرت بقيام زوجها بهجرها منذ حوالى 10 سنوات لإنجابها طفلهما "معاق ذهنيًا"، وتقوم بإصطحاب نجلها للأرض الزراعية التى تعمل على زراعتها وتقوم بتقيده لخوف الأطفال منه وخشية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعوده به إلى المنزل.

فيديو تلقين طفلة بألفاظ خارجة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر فيه قيام إحدى الفتيات بتلقين طفلة صغير عبارات "سب " ليست لشخص محدد.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد الفتاة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وتبين أن الطفلة الصغيرة نجلة شقيقتها، ومقيمة طرف أسرتها بدائرة مركز شرطة أجا.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الفتاة، وبمواجهتها قررت بقيامها بتصوير مقطع الفيديو بغرض إرساله على جروب خاص بها وأصدقائها عبر تطبيق "واتس ساب" وعدم علمها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.

فيديو طفل الليمون

على خلفية ما سبق نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمنًا إدعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير وإضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم.. وما تبين بعدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة.. وبشأن تداول مقطع فيديو آخر عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام جدة الطفل المذكور بالتعدى عليه بالضرب.

بالفحص تم إستدعاء الطفل وعرضه على المستشفى تبين إصابته بـ "كدمة بالرأس"، وبإستدعاء (جد الطفل وجدته) وبسؤالها عن مضمون المقطع.. أقرت الجدة بإرتكابها الواقعة بقصد تأديبه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هاجم زملاءه ودولة أجنبية.. طرد نائب من جلسة مجلس النواب

الأزهر و«الإفتاء» يتفقان فى حكم زواج التجربة: الشروط باطلة والزواج صحيح

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

لبنان يسلّم اليونان أيقونتين تاريخيتين مسروقتين من أثينا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

نبيل عمر يضع يده في عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الديني كتاب جديد من دار غراب

«التكنولوجيا المصرية القديمة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»