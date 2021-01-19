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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أزمة تيجراي في إثيوبيا مستمرة بعيدًا عن الأنظار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:34 م
القوات الأثيوبية
القوات الأثيوبية
وكالات
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أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، في نهاية نوفمبر،  عن الانتصار في تيجراي، ومنذ ذلك الحين تتحدث أديس أبابا عن عودة الوضع إلى طبيعته، لكن المعلومات النادرة التي تتسرب من المنطقة الواقعة في جنوب البلاد تشير إلى أن النزاع ما زال متواصلا.

في 4 نوفمبر، أطلق أبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، هجوما عسكريا ضد سلطات تيجراي المنشقة، المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي، وأعلن النصر في 28 نوفمبر عند الاستيلاء على العاصمة الإقليمية ميكيلي.

لكن الحكومة أعلنت في الآونة الأخيرة عن مقتل قادة إقليميين سابقين في معارك، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "انعدام أمن" يعرقل نقل المساعدة الإنسانية.

وفي الأسابيع الماضية، أظهرت صور أقمار اصطناعية وتصريحات مسئولين عسكريين ومدنيين في تيجراي وإفادات نادرة من سكان،أن  النزاع مستمر بعيدا عن الأنظار.

ومنذ نوفمبر، فُرض تعتيم على الاتصالات وقيود على التنقلات تجعل من الصعب الوصول إلى مصادر.

ووصفت السلطات في أديس أبابا القتال، الذي أعقب السيطرة على ميكيلي، بأنه عمليات صغيرة لمطاردة قادة سابقين في المنطقة، خصوصا زعيمها السابق ديبريتسيون جبريمايكل.

لكن في تقرير تقييم للاحتياجات الإنسانية يعود إلى 6 يناير، وصفت الأمم المتحدة تيجراي بأنها "هشة" مع استمرار "معارك في بعض المناطق".

وتشعر الأمم المتحدة بقلق خاص إزاء احتمال حصول تجاوزات في مخيمين يأويان أكثر من 30 ألف لاجئ إريتري ولا يزال يتعذر الوصول إليهما.

وفر هؤلاء اللاجئون في السنوات الأخيرة من إريتريا على الحدود مع تيجراي، هربا من النظام الاستبدادي للرئيس إساياس أفورقي.

ويعبر عاملون في المجال الإنساني ودبلوماسيون عن قلقهم إزاء تقارير تشير الى مقتل لاجئين أو عمليات خطف وإعادة قسريةإلى إريتريا، قد تكون ارتكبتها القوات الإريترية التي قدمت لمساعدة إديس أبابا في معركتها ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وقتل خمسة من عمال الإغاثة في أحد هذين المخيمين.

وقال المفوض السامي للامم المتحدة للاجئين فيليبو جراندي، الخميس، إن "معلومات تشير الى توغلات عسكرية جديدة في الأيام العشرة الماضية تتوافق مع صور من أقمار اصطناعية يمكن الوصول إليها تظهر حرائق جديدة وعلامات دمار حصل في الآونة الأخيرة في المخيمين"، وأضاف "هذه مؤشرات ملموسة على انتهاكات كبرى للقوانين الدولية".

ونفت إثيوبيا بشدة ضلوع جنود إريتريين في عمليتها العسكرية، ما يتعارض مع شهادات سكان تيجراي.

وفي منتصف ديسمبر اعتبرت واشنطن المعلومات حول وجود قوات إريترية في تيجراي أنها "موثوقة" و"خطيرة" داعية الى انسحابها الفوري.

وفي نهاية ديسمبر، أكد مسئول إثيوبي رفيع المستوى دخول الجيش الإريتري إلى تيجراي، قائلا في الوقت نفسه ان ذلك لم يتم بطلب من إثيوبيا، وإن هذه القوات غير مرحب بها.

لكن بالنسبة لأويت وولدميكل المتخصص في القضايا الأمنية في القرن الإفريقي بجامعة كوينز الكندية، يبدو التفسير مثيرا للشكوك.

وقال إن "ضلوع إريتريا في الحرب في تيجراي لا يعتبر انتهاكا من جانب إثيوبيا، كما أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا لأنه تم بناء على دعوة من الحكومة الإثيوبية".

ونظام أسمرة هو العدو اللدود لجبهة تحرير شعب تيجراي منذ الحرب الدامية بين إريتريا وإثيوبيا بين عامي 1998 و2000، عندما سيطر الحزب القوي من تيجراي على كل مقاليد السلطة في أديس أبابا.

وحين وصل إلى السلطة في 2018، رأى أبي أن جبهة تحرير شعب تيجراي تشكل عقبة أمام برنامجه الإصلاحي، وعمد إلى تهميش هذه النخبة السابقة من تيجراي.

في الوقت نفسه، كان يجري تقاربا تاريخيا مع إريتريا ورئيسها إساياس أفورقي، ما خوله بشكل خاص الحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2019.

ويشكل الوضع الإنساني لحوالى ستة ملايين نسمة حاليا الأولوية.

وحتى الآن "عدد الأشخاص الذين تمت مساعدتهم قليل حدا مقارنة مع عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدة حيوية بحسب تقديراتنا، أي حوالى 2،3 مليون شخص"، كما قال سافيانو أبرو، الناطق باسم مكتب تنسيق المساعدة الإنسانية لدى الأمم المتحدة.

وقدر مركز تنسيق الأوضاع الطارئة في تيجراي التابع للحكومة الإثيوبية بحوالى 4،5 مليون عدد سكان المنطقة الذين يتطلبون مساعدة غذائية، وب2،2 مليون عدد النازحين.

وقال مسئول في الكنيسة الكاثوليكية في مدينة أديجرات، في رسالة عبر البريد الإلكتروني يعود تاريخها إلى 5 يناير، واطلعت عليها وكالة فرانس برس: "لقد أصبح سماع أن أشخاصا توفوا نتيجة المعارك ونقص الأغذية والإنسولين أو أدوية أساسية أخرى واقعا يوميا".

وفي أوج الأزمة الإنسانية، تصدرت أديس أبابا بيانات حين يقتل أو يعتقل قادة من جبهة تحرير شعب تيجراي، وهي استراتيجية يمكن أن تعقد عملية المصالحة كما يقول وليام ديفيسون، المتخصص بشئون إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية.

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