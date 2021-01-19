وكيل إعلام البرلمان يطالب بالتحقيق في شراء وزير الإعلام لشقق على النيل

طالب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والاعلام والآثار، بالتحقيق في ملف شراء وزير الدولة لشؤون الاعلام بعض الشقق علي الفرع الثاني من النيل.وقال وكيل اللجنة: "عاوزين نعرف سعر الشقق دي ايه ولماذا تم الشراء، وهل تم الشراء طبقا للقانون والدستور، ولا العملية مشيت إزاي؟".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.