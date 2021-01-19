«شعراوي»: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:25 م
أحمد أبو المحاسنطباعة
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأية أحداث غير متوقعة.
وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات، والذى أشار إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة، على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفرالشيخ.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مستوى المحافظة أدت إلى تجمعات مياه ويجري العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفرالشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس، مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها، وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.
وأوضح التقرير أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة لم ترتق إلى تجمعات مياه، وجارٍ العمل على تمشيطها ورفع أى تراكمات مياه بالشوارع، كما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات دمياط والبحيرة والغربية وبورسعيد ومطروح، ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد "شعراوي" أن الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار، وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار، للتأكد من جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كل المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى، والتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.
وكلف الوزير غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات، وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.
وأكد أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم "الواتس آب": وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بعنوان صوتك مسموع "www.facebook.comsotakmasmwo"، ورقم الخط الساخن 15330، والبريد الإلكتروني [email protected]
وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات، والذى أشار إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة، على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفرالشيخ.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مستوى المحافظة أدت إلى تجمعات مياه ويجري العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفرالشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس، مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها، وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.
وأوضح التقرير أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة لم ترتق إلى تجمعات مياه، وجارٍ العمل على تمشيطها ورفع أى تراكمات مياه بالشوارع، كما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات دمياط والبحيرة والغربية وبورسعيد ومطروح، ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد "شعراوي" أن الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار، وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار، للتأكد من جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كل المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى، والتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.
وكلف الوزير غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات، وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.
وأكد أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم "الواتس آب": وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بعنوان صوتك مسموع "www.facebook.comsotakmasmwo"، ورقم الخط الساخن 15330، والبريد الإلكتروني [email protected]