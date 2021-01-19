100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

قال الدكتور محمود مشعل، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنه تم توفير 100 مليون جنيه بدلا من 17 مليون جنيه من القيمة التقديرية لمشروع تطوير مستشفى فارسكور، المقدرة بـ 400 مليون جنيه لإدراج مستشفى فارسكور بالخطة الاستثمارية لعام 20222021 تمهيدا للمقايسة والطرح والترسية.وتقدم مشعل بالطلب الي وزارة الصحة وتم مناقشته في إدارة الدعم الفني وإدارة التخطيط وقطاع الرعاية العلاجية وقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون الأمانة العامة والاتصال السياسي.