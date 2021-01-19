«الحجرف» يلتقى الرئيس اليمنى ويؤكد دعم «التعاون الخليجى» للشرعية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم شرعية اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.جاء ذلك خلال اجتماع الحجرف، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث أعرب الأمين العام، عن ترحيبه بمباشرة الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، لأعمالها من مدينة عدن، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا المجال، لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.كما أكد الدكتور الحجرف، حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.