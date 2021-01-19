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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصري ضمن التصفيات النهائية لجائزة «أفريكان رايزنج»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:17 م
الشاب المصري حسن
الشاب المصري حسن غزالي
عمرو خان
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وصل الشاب المصري حسن غزالي، إلى التصفيات النهائية لجائزة مناضل العام "Africans Rising Activism Award"، وذلك بعد أن اجتاز عدة مراحل من التصفيات الداخلية للجائزة، ضمن كوكبة من الشخصيات الفاعلة في القارة الأفريقية، وتم اختيار "غزالي" بناءً على مجهوداته وإنجازاته التي حققها في مجال العمل الأفريقي العام، فضلا عن مبادراته وإسهاماته الفعالة في بناء قدرات الشباب الأفريقي الواعد.

ومن ضمنها منحة ناصر للقيادة والتي حظيت برعاية كريمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظرا لأهميتها في دعم تعاون الجنوب  وتم توسعها من افريقيا لتشمل دول آسيا وامريكا اللاتينية، والمدرسة الإفريقية ٢٠٦٣ التي حظيت برعاية رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي كأول نشاط شبابي وقاري خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي 2019، ومشروع بذور لبناء الشخصية المصرية والذي يستهدف أبناء القرى الأكثر احتياجا، وعلى المستوى الإعلامي يجهز غزالي مبادرة افروميديا الإعلامية لتصحيح الصورة الذهنية وتثقيف العاملين في مجال الإعلام والصحافة لغير المتخصصين في الشئون الأفريقية، كما أطلق غزالي حركة ناصر الشبابية في دول أفريقيا وامريكا اللاتينية ومن المنتظر أن تمتد الي آسيا.

وتعد جائزة African Rising Activism Award أهم جائزة أطلقتها حركة Africans Rising movement في العام 2020 لتسليط الضوء على القيادات الشابة الفاعلة بين القواعد الشعبية في المجتمعات الأفريقية، والنهوض بمجهوداتهم ومشاركتهم في تحريك عجلة التغيير الإيجابي. كما تدعم هذه الجوائز المناضلين الشباب والشابات وتربطهم ضمن شبكة عالمية من الأفارقة الملتزمين بالمشاركة في الأعمال المسالمة وفي تعزيز العدالة والسلام والكرامة لجميع الأفارقة في كل مكان.

يذكر أن غزالي تم اختياره من جانب مفوضية الاتحاد الافريقي ليكون ممثل شمال إفريقيا في جبهة الشباب الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا في مايو 2019 من خلال مكتب مبعوث الشباب الافريقي آيه شابي.

وينافس غزالي قيادات شبابية من دول جامبيا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، كينيا، أوغندا، موزمبيق، السودان وزامبيا.

ويتم اختيار المرشح الفائز من خلال التصويت المباشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة، ويغلق باب التصويت يوم ٢ فبراير ٢٠٢١.

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