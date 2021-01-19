مايسة عطوة تُطالب بعودة الجامعة العمالية كمعهد عال 4 سنوات

وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجهود المبذولة في مواجهة الموجه الثانيه لفيروس كورونا القاتل.وشددت "عطوة"، فى بيان رسمي لها، على أهمية الجامعة العمالية للدولة المصرية، مُطالبة بضرورة عودتها كسابق عهدها بأن تكون الدراسة بها أربع سنوات، فضلًا عن أهمية تطويرها وإعادة هيكلتها، خاصة أنها واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية في مصر.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الجامعات المصرية واحدة من الجامعات التي تهتم بالتطور التكنولوجى وحلقات الجودة العالمية، كما أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب في المصانع عمليًا.وأكدت أنها تقدمت بالكثير من طلبات الإحاطة بشأن النظر في ملف تطويرها مرة أخرى ولكن لم يلتفت إليها أحد، حيث أنها تُعاني من تهميش لسنوات طويلة، ولكن حان الوقت الآن لتصحيح مسارها وعودة الدراسة بها أربع سنوات.وأضافت البرلمانية، أن هذه الجامعة لها مكانة خاصة وأهمية خاصة فهي متنفس البسطاء التعليمي، ومصروفاتها فى متناول البسطاء، والسؤال الآن.. إلى أين مصير الجامعة العمالية!