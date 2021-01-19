«التضامن» تعلن إجراءات استقبال مرضى الإدمان منعًا لانتشار كورونا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم التنسيق مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن لعلاج الإدمان لاستقبال المرضى في أماكن واسعة قبل دخولهم العيادات الخارجية لتلقي خدمات العلاج، وفق جدول منظم مع دخول كل فرد بمفرده أثناء الكشف بالعيادة، منعًا للتكدس وذلك لمواجهة فيروس كورونا.وأضافت "القباج" فى تصريحات صحفية، أنه سيتم أيضًا تقليل عدد مرضي الإدمان في جلسة العلاج الجماعي الواحدة، التي تهدف إلى تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمرضى لتساعدهم على الاستمرار في التعافي والحد من الانتكاسة، كما تقرر صرف الأدوية لمرضى الإدمان المتابعين مع العيادات الخارجية لمدة 15 يومًا مجانًا بدلًا من أسبوع من خلال المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، وذلك لتقليل ترددهم على العيادات في فترة قصيرة، على أن تتم عودتهم إلى العيادات بعد أسبوعين وفق جداول منظمة لمتابعة حالتهم والاطمئنان عليهم وصرف أي أدوية جديدة لهم وفقًا لحالة كل مريض.وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع المستشفيات الشريكة على تطهير العيادات وتعقيمها بشكل يومي، بجانب أيضًا توفير المطهرات لاستخدامها من قبل المترددين علي العيادات، كما تم أيضًا منع الزيارات للمرضى المحتجزين بمراكز تأهيل مرضى الإدمان طول جائحة كورونا لعدم التكدس وكإجراء احترازي أيضًا للوقاية من الفيروس‪.‬