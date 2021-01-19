برلمانية عن موازنة البحث العلمى: غير كافية وتحتاج لإعادة النظر

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامه الدائم بنهضة التعليم ودعم البحث العلمي، منذ أن تولى حكم البلاد، وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه والبناء عليه، ويأتي ذلك من خلال تحدد مجالات البحث العلمي الذي يخدم مخططاتها مثل الطاقة المتجددة والمياه والعلوم الطبية وغيرها من المجالات.

وأضافت عضو مجلس النواب، تعليقًا على كلمة وزير التعليم العالي أمام مجلس النواب، اليوم، أن البحث العلمي هو جوهر عمل الجامعات التي من خلالها تسير في الطريق الصحيح، لافتة إلى أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت للجميع أن العلم هو مقياس تقدم ورقى الأمم، كما جعلت العالم كله يقدس العلم والعلماء، بالإضافة إلى اعتكاف كل المؤسسات البحثية بالعالم على دراسة الفيروس وتأثيراته من جوانب مختلفة، كما أن الدستور المصري في المادة 23 منه نص على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه النسبة تحتاج الى إعادة النظر في طريقة تفعيلها واستخدام هذه النسبة الاستخدام الأمثل، ويجب زيادة ميزانية البحث العلمي فهذه النسبة لا تقارن بالدول المتقدمة التي تقوم على أساس تطوير البحث العلمي، وأكبر دليل على ذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص الميزانية الأكبر للبحث العلمي.

وشددت هند رشاد، على ضرورة وأهمية مواكبة التطورات العصرية في مجال البحث العلمي، بحيث حتى يعود بالنفع على الدولة وعلى المجتمع بشكل عام ويسهم بشكل كبير في تحقيق نهضة حقيقية للدولة المصرية.