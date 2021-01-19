«القباج» توافق على إنشاء مركز لعلاج الإدمان بقنا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن موافقة مجلس الإدارة على إنشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان في محافظة قنا، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، على مساحة 4 آلاف متر.وأكدت القباج فى تصريحات صحفية، أن الهدف من إقامة المركز هو تقديم الخدمات العلاجية والتأهيل للمرضى مجانًا، بعدما تلقى الخط الساخن للصندوق "16023" ما يقرب من 1900 اتصال تليفوني من أبناء محافظة قنا على مدار عام 2020، وأيضًا تلقى اتصالات من أبناء محافظتي الأقصر وسوهاج وجميعها من المحافظات المحرومة من الخدمة، لافتة إلى أن زيادة عدد المراكز العلاجية إلى 26 مركزًا علاجيًا حتى الآن بـ17 محافظة، بعدما كان العدد لا يتجاوز 12 مركزًا علاجيًا عام 2014.