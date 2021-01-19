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مصر

«المنسي».. تفاصيل 11 ساعة لاختيار اسم الدفعة الثالثة لـ«تأهيل القادة»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:53 م
الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب
إيمان ماهر
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نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الإثنين، فعالية لاختيار اسم الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، في أجواء تفاعيلية متدت لمدة 11 ساعة متواصلة لإتمام عملية الانتخابات، والتي تخللتها مجموعة من الأنشطة الترفيهية؛ في إطار حرص الأكاديمية على إرساء روح العمل الجماعي والتعاون بين متدربي البرنامج.

وسبقت عملية الانتخابات المرحلة التحضيرية التي تضمنت مراجعة وتنقية كشف الأسماء المقترحة للدفعة لـ150 اسما طبقًا لعدة معايير منها؛ حذف الأسماء المتكررة وأسماء الشخصيات التي تشغل مناصب حالية في الدولة، تلى ذلك وضع ضوابط بطلان الصوت الانتخابي والتي منها مخالفة الرقم للاسم المقترح في كشف التصويت وكتابة أي رمز أو علامة أو نص في ورقة الاقتراع وغيرها.

وأُقيمت الإجراءات التنفيذية للانتخابات على 4 مراحل لاختيار اسم الدفعة، وتكمن أهمية المرحلة الأولى في ضرورة تصفية الأسماء المقترحة للوصول إلى مقترحات ذات توافق عالي بما يضمن الانعكاس الدقيق لأراء وميول الناخبين واستبعاد المقترحات التي ليس لها توافق عالي لدى الناخبين، ولذلك حرصت اللجنة علي إسلوب الوزن النسبي بدلًا من اسلوب التصويت العددي لكل مقترح.

وصوت الناخبون من متدربي البرنامج في المرحلة الثانية على الأسماء المجتازة للمرحلة الأولى؛ لاختيار اسم واحد، يليها عملية الفرز للوصول إلى الأسماء الثمانية الحاصلة على أعلى نسبة تصويت، وتم التصويت أيضًا إلكترونيًا لباقي متدربي البرنامج الذين لم يستطعوا المشاركة بمقر الأكاديمية؛ وذلك حرصًا على مشاركتهم والأدلاء بصوتهم.

وتم تصفية 8 أسماء في المرحلة الثالثة، واستعرض متدربو البرنامج الهدف من كل اسم مقترح من هذه الأسماء الثمانية، وصولًا لإجراء التصويت لاختيار الاسمين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات للانتقال إلى التصفية النهائية.

وأخيرًا أجريت مناظرة علنية في المرحلة النهائية؛ وذلك لإقناع المتدربين والوقوف على معايير اختيار الاسم، وأعقبها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ووقع الاختيار على اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي كاسم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم.

ويُذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

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