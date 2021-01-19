«المالية»: إنشاء حساب مخصص لـ«غرامات كورونا»

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كتابًا دوريًا رقم 5 لسنة 2021، والذي تضمن الموافقة على أن تؤول المبالغ المحصلة كغرامات عن عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس لحساب باسم المبالغ المحصلة نتيجة مخالفة الإجراءات الاحترازية.ويأتي ذلك في أعقاب صدور قرار رئيس الوزراء بمعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 150 جنيهًا عن كل مخالفة.