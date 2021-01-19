روسيا: أمريكا لديها مشاكل بالشفافية والمراقبة الدولية للنظام الانتخابي

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن هناك مشاكل تتعلق بالشفافية والمراقبة الدولية للنظام الانتخابي في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى زعزعة خطيرة للاستقرار في البلاد.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "هناك بالفعل مشاكل في أمريكا، مشاكل في تطبيق الديمقراطية، ومشاكل في التعبير عن الإرادة، ومشاكل في الشفافية، ومشاكل مع المراقبة الدولية للانتخابات".وأضاف: "أن كل هذه المشاكل واضحة، وكل هذه المشاكل أدت إلى زعزعة خطيرة للوضع السياسي الداخلي في البلاد، والتي للأسف أدت أيضا إلى مثل هذه التعبيرات المتطرفة، التي نراقبها بقلق مع دول أخرى في العالم".وتابع: "إن الكرملين يمكن أن يعلن ببساطة عن وجود هذه المشاكل التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، ولكنه يمتنع عن تقييم الوضع".