كندا: إصابات كورونا تصل إلى 719 ألفا و601 حالة والوفيات 18 ألفا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في كندا إلى 719 ألفا و601 حالة إصابة، اليوم الثلاثاء، بتوقيت تورونتو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 18 ألفا و130 حالة وفاة، بينما تعافى 629 ألفا و547 شخصا من مرض "كوفيد- 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وقد مر نحو 51 أسبوعا على ظهور حالة الإصابة الأولى في البلاد.