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محافظات

تعيين 1783 شابًا في القطاع الخاص والاستثماري بالغربية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية عن تعيين 1783 شابًا في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 39 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4606 شباب، كما تم توفير 375 فرصة عمل.

وقامت المديرية باستخراج 1567 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 33 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص.

من جانبه أوضح فتحي دسوقي، مدير المديرية، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 840 منشأة (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 689 منشأة أخرى، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 3 شكاوى منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلًا عن بحث 8 شكاوى أخرى قدمت ورقيًا.

وأشار دسوقى إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه أخرى، وسداد مصروفات علاجية لـ5 عمال بمبلغ 970 جنيهًا، ليصل إجمالى ما تم صرفه 5 آلاف و970 جنيهًا لـ7 عمال من المسجلين بالوحدة.

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