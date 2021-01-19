رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:49 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
طباعة
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء، مع حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومحمد عوض مدير عام ورئيس الإدارة الفنية للأحوزة العمرانية، خالد لطفى مدير عام شئون مجلس المحافظين والمشرف على الإدارة العامة للمجالس بوزارة التنمية المحلية وشريف الصياد مدير عام الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ومصطفى حلمى رئيس قسم وجه بحرى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والتجمعات والكتل السكنية القريبة والمتاخمة وكذلك استعراض الموقف الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء الخاص بهذه المناطق.

وبحثت المحافظ المحاور المُتعلقة بهذه القضية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارتى التنمية المحلية والزراعة، كما ناقشت عدد من الموضوعات الخاصة بالمخطط الاستراتيجى لمدينة دمياط، إذ أكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة وضع منهجية محددة للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للعزب والكتل العمرانية القريبة والمتاخمة للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودراسة الموقف الخاص بباقى العزب فى أسرع وقت ممكن.

وفى سياق متصل،أشارت "محافظ دمياط" الى أهمية ذلك الموضوع والذى سيساهم وبشكل كبير فى الإسراع بالمعدلات التنفيذية فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وذلك لتحقيق الإستراتيجية الخاصة بالحد من البناء العشوائى وتقنين أوضاع المخالفات.

موضوعات متعلقة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

هاجم زملاءه ودولة أجنبية.. طرد نائب من جلسة مجلس النواب

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية في البيرو

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من الشركة المصرية للاتصالات we

رابط تسجيل استمارة الصف لطلاب الثالث الثانوي 2021 الإلكترونية

مصرع وإصابة 9 نتيجة انهيار جليدي روسيا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»

«القيادة الشبابية بين الحلم والواقع» لقاء بالأعلى للثقافة (صور)

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون