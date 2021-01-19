جامعة حلوان توفر 10 منح دراسات عليا مجانية لأئمة الأوقاف

أعرب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن استعداد الجامعة لتوفير 10 منح مجانية للأئمة بالأوقاف، وجارٍ الإعداد لتوقيع البروتوكول.جاء ذلك خلال التواصل الذي تم بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ماجد فهمي نجم رئيس جامعة حلوان، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والجامعة لعقد دورات تدريبية متخصصة للأئمة في اللغة العربية، وعلم النفس وعلم الاجتماع، ومهارات التواصل الإعلامي، وتوفير منح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، بحيث تخفض جامعة حلوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%.