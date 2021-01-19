المغرب يمدد حظر التجول ليلا وجميع إجراءات مواجهة كورونا أسبوعين إضافيين

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، التي تم إقرارها يوم 13 يناير الجاري ومنها حظر التجول ليلا، لمدة أسبوعين إضافيين؛ ابتداء من اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة ليلا، وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.وذكر بيان للحكومة المغربية اليوم، أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة في بعض الدول المجاورة للمغرب.وأضاف البيان أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة 8 مساء من كل يوم، فضلا عن فرض حظر التنقل الليلي في جميع أرجاء المغرب يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، إضافة إلى منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية الأخرى المعمول بها.