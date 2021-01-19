غدًا.. قطع الكهرباء عن عدة قرى بطنطا والسنطة

أعلن قطاع كهرباء الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار من مغذى دخول لوحة توزيع محلة روح بطنطا، غدًا الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك لعمل صيانة وتركيب سكاكين جديدة، وتركيب الخرطوم الحساس لجهاز الإطفاء الذاتى.وأوضح قطاع كهرباء الغربية أن الأماكن والمناطق التى سيشملها فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية بمركزى طنطا والسنطة، هى قرى محلة روح، وطوخ مزيد، وميت يزيد، والقرشية، ومحطات صرف القرشية، والعزب التابعة والمجاورة لتلك القرى.