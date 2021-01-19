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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وفاة مدير مستشفى السنطة في الغربية بـ«كورونا»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:12 م
جريدة الدستور
حسام فوزى جبر - شريف عبد الغني
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نعت نقابة الأطباء بالغربية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، الدكتور إبراهيم عصر، مدير مستشفى السنطة الأسبق التابع لمديرية الصحة بالغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وطلبت النقابة من الجميع الدعاء للفقيد بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء والصديقين قبولًا حسنًا، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان الفقيد الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا متمثلة فى ارتفاع درجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت له الفحوصات الطبية، وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضعه بالعزل داخل مستشفى السنطة إلى أن وافته المنية، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنه بمقابر العائلة.

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