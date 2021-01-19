«أزرق أبيض» يوافق على تمديد الإغلاق الشامل لمكافحة كورونا بشروط

أعلن بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، ورئيس حزب «أزرق أبيض»، اليوم الثلاثاء، أنه سيوافق على تمديد الإغلاق الشامل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وقال «جانتس»، خلال اجتماع مع أعضاء حزبه، مساء اليوم، إنه سيوافق على تمديد الإغلاق الشامل لمدة سبعة أو عشرة أيام، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح أن موافقته ستكون بشرط توصية الحكومة للموافقة على عدد من التغييرات التي طالب بها الحزب، والتي تشمل تطعيمات طلاب المدارس الثانوية، وفحوصات إلزامية لفيروس كورونا لكل من يصل إلى إسرائيل، وتوسيع نطاق تطبيق الإغلاق في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، محذرة من استمرار ارتفاع المعدل اليومي للإصابات والوفيات، في ظل وجود سلالات جديدة سريعة الانتشار من الفيروس.