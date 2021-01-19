رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة مفتش مساجد أول طنطا و25 موظفًا بالسيد البدوى للتحقيق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:09 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
كشف مصدر بمحافظة الغربية عن قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإحالة مدير ومفتش مساجد أول طنطا و25 موظفًا وعاملًا بمسجد السيد البدوي للتحقيق.

وأضاف المصدر، أن هذا القرار بسبب عدم قيام عمال وموظفي مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمنع عمل سور وأعمدة وبناء أكشاك خشبية حول ساحة مسجد السيد أحمد البدوي باعتبارها حقًا أصيلًا من حدود المسجد التابع لوزارة الأوقاف، مما تسب في وجود خلاف بين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسبب اعمال تطوير ميدان السيد البدوي.
وفى وقت سابق أكدت محافظة الغربية حرصها كل الحرص على المظهر الحضاري والجمالي لميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي، نظرًا لقيمة المكان التاريخية والدينية لدى أبناء المحافظة.
وأوضحت المحافظة أن كل الأعمال الجارية من تطوير المنطقة تعكس الطابع الحضاري والإسلامي للمنطقة، وأنها لن تحجب الرؤية عن المسجد، ولكن تأتي في للقضاء على تواجد الباعة الجائلين المنتشرين في المنطقة حول أسوار المسجد.

وأشارت المحافظة إلى أن عملية تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة الذى يؤدي إلى مسجد السيد البدوي، وكذلك منطقة محيط المسجد، تجري من خلال الدراسة الفنية التي تم وضعها بالتنسيق بين المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.
وأوضح البيان أن التطوير يأتي ضمن المشروع القومي لتجميل ميادين مصر، ويهدف إلي تحسين الصورة البصرية وإعادة الواجهة الحضاري وإضفاء الطابع الإسلامي على المنطقة، وكذلك فتح محاور مرورية جديدة بغرض تسيير حركة المرور في واحدة من أهم المناطق الحيوية في مدينة طنطا، وكذلك تنمية السياحة الدينية في محافظة.
وأكدت محافظة الغربية أن أعمال التطوير والتجميل في المنطقة تشمل إنشاء ممشى على الطراز الإسلامي مزين بأعمدة إنارة ديكورية بالجزيرة الوسطى لشارع السكة الجديدة، وكذلك توحيد كل اللافتات وتند المحال المتواجدة على جانبي الشارع ورصف وتجديد أرصفة لشارع، وأيضًا تطوير الرصيف المجاور للجانب الأيسر من المسجد وتجهيزه بأكشاك خشبية لتوفير احتياجات زوار ورواد المسجد والمنطقة.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

الصور

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أيام زمان

«سموك حساس».. حكاية فريد الأطرش مع ملك المغرب التى أغضبت عبدالوهاب

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»

«أتيليه العرب» يحدد مواعيد معارض «ضي» للفن التشكيلي