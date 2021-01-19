إحالة مفتش مساجد أول طنطا و25 موظفًا بالسيد البدوى للتحقيق

كشف مصدر بمحافظة الغربية عن قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإحالة مدير ومفتش مساجد أول طنطا و25 موظفًا وعاملًا بمسجد السيد البدوي للتحقيق.وأضاف المصدر، أن هذا القرار بسبب عدم قيام عمال وموظفي مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمنع عمل سور وأعمدة وبناء أكشاك خشبية حول ساحة مسجد السيد أحمد البدوي باعتبارها حقًا أصيلًا من حدود المسجد التابع لوزارة الأوقاف، مما تسب في وجود خلاف بين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسبب اعمال تطوير ميدان السيد البدوي.وفى وقت سابق أكدت محافظة الغربية حرصها كل الحرص على المظهر الحضاري والجمالي لميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي، نظرًا لقيمة المكان التاريخية والدينية لدى أبناء المحافظة.وأوضحت المحافظة أن كل الأعمال الجارية من تطوير المنطقة تعكس الطابع الحضاري والإسلامي للمنطقة، وأنها لن تحجب الرؤية عن المسجد، ولكن تأتي في للقضاء على تواجد الباعة الجائلين المنتشرين في المنطقة حول أسوار المسجد.وأشارت المحافظة إلى أن عملية تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة الذى يؤدي إلى مسجد السيد البدوي، وكذلك منطقة محيط المسجد، تجري من خلال الدراسة الفنية التي تم وضعها بالتنسيق بين المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.وأوضح البيان أن التطوير يأتي ضمن المشروع القومي لتجميل ميادين مصر، ويهدف إلي تحسين الصورة البصرية وإعادة الواجهة الحضاري وإضفاء الطابع الإسلامي على المنطقة، وكذلك فتح محاور مرورية جديدة بغرض تسيير حركة المرور في واحدة من أهم المناطق الحيوية في مدينة طنطا، وكذلك تنمية السياحة الدينية في محافظة.وأكدت محافظة الغربية أن أعمال التطوير والتجميل في المنطقة تشمل إنشاء ممشى على الطراز الإسلامي مزين بأعمدة إنارة ديكورية بالجزيرة الوسطى لشارع السكة الجديدة، وكذلك توحيد كل اللافتات وتند المحال المتواجدة على جانبي الشارع ورصف وتجديد أرصفة لشارع، وأيضًا تطوير الرصيف المجاور للجانب الأيسر من المسجد وتجهيزه بأكشاك خشبية لتوفير احتياجات زوار ورواد المسجد والمنطقة.