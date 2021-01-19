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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«إسكان النواب»: قوانين البناء الموحد واتحاد المطورين أبرز أولوياتنا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:38 م
جريدة الدستور
الدستور
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قال أشرف الشبراوي أبو العلا عضو لجنه الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن الانتهاء من قانون البناء الموحد في مصر على رأس أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موكدًا أن وكيل لجنة الإسكان المهندس طارق شكري ناقش عددا من الملفات الهامة خلال آخر الاجتماعات في البرلمان بالإضافة إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين سيتم الانتهاء منه قريبا.

وأضاف أبو العلا أن قانون اتحاد المطورين من أهم القوانين التى تعمل عليها الحكومة حاليا وإصداره ينظيم القطاع العقاري ويضبط السوق ويمنع الدخلاء على السوق العقاري المصري ويحافظ على علاقة توازن بين المطورين والعملاء وحقوق كلا الطرفين، فضلا عن حقوق الدولة كطرف ثالث فى هذه العلاقة.

وتوقع عضو لجنة الإسكان أن يشهد السوق العقارى المصري انتعاشة قوية خلال العام الجديد نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية وقدرة السوق على امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا والتعايش معه، خاصة مع الإعلان عن وجود لقاحات جديدة للعلاج منه مع ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام وتكاليف الإنشاء.

وناقشت لجنه الإسكان بالبرلمان عددا من مشروعات القوانين التى تخدم قطاعات التطوير والاستثمار العقارى والإسكان والبنية التحتية، وأهمها مشروع قانون الاتحاد العام للمطورين العقاريين، علما بأن المشروع قد تم الانتهاء من صياغته، وعرضه على مجلس الوزراء، وحاز على توافق من جانب الحكومة وشركات التطوير العقارى.

وشددت لجنة الإسكان على أهمية العمل سريعا على وضع إطار تنظيمى وتشريعى مستحدث لتنظيم أعمال الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.

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