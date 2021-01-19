قطر تسجل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 199 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و26 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 147729 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9490 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1328247 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3263 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر، 248 حالة حتى الآن، فيما سجلت 203 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 144218 حالة.