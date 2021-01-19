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سياسي

نائب بالشيوخ: تصنيف «حسم إرهابية» يساعد المنطقة في تجفيف منابع الإرهاب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:51 م
النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
عائشة حسن
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قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لشئون أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية رسميًا على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، يؤكد إدراك العالم لخطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام، متوقعا أن يكون هناك فى القريب العاجل موقف ضد الدول الراعية والداعمة لهذه الجماعات والتنظيمات، ومن يوفرون لهم غطاء إعلاميا أو سياسيا.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن» ستجد نفسها أمام اختبار حقيقي في هذا الملف، الذي يتطلب مزيدًا من الإجراءات وحظر جماعة الإخوان التنظيم الأم وتجفيف منابعها، موضحا أن تأثيرات القرار سوف يساعد المنطقة في تجفيف منابع الإرهاب، لأن الإدراج على قوائم الإرهاب تتبعه قرارات تجفيف منابع الدعم وتتبع مصادر التمويل وفرض عقوبات على الدول والمنظمات التي تساعد هذه الجماعات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الجماعات الإرهابية والكيانات والتنظيمات تشوه صورة الإسلام، فهم يتشدقون باسم الدين وفى حقيقة الأمر الدين منهم براء، وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، موضحا أن إدراج "حسم وجماعة أنصار بيت المقدس" يؤكد الاعتراف بأنهما جماعتين مسلحتين تحملان راية العنف والدم ولا تريدان الخير والاستقرار لأى دولة تتواجدان بها.

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