تعرف على كيفية حساب سعر كيلو وات الكهرباء التجارى والمنزلى

سعر كيلو وات الكهرباء التجارى 2021



1- الشريحة الأولي استهلاك من صفر إلى100 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ65 قرشًا.

2- الشريحة الثانية استهلاك من صفر إلى 250 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ115 قرشًا.

3- الشريحة الثالثة استهلاك من صفر إلى 600 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ140 قرشًا.

4- الشريحة الرابعة استهلاك من 601 إلى1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ155 قرشًا.

5- الشريحة الخامسة استهلاك من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ160 قرشًا.



وتضاف على الفاتورة أو في حالة شحن الكارت رسوم خدمة العملاء والتي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بـ5 جنيهات. وأعلنت في بداية شهر يونيو الماضي أسعار 5 شرائح للاستهلاك التجاري في 2021 وهي مقسمة كالتالي:1- الشريحة الأولي استهلاك من صفر إلى100 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ65 قرشًا.2- الشريحة الثانية استهلاك من صفر إلى 250 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ115 قرشًا.3- الشريحة الثالثة استهلاك من صفر إلى 600 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ140 قرشًا.4- الشريحة الرابعة استهلاك من 601 إلى1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ155 قرشًا.5- الشريحة الخامسة استهلاك من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ160 قرشًا.وتضاف على الفاتورة أو في حالة شحن الكارت رسوم خدمة العملاء والتي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بـ5 جنيهات.



وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن في منتصف شهر يونيو الماضي أسعار استهلاك شرائح الكهرباء للقطاع التجاري والمنزلي والصناعي، وأعلن أن الدعم الحكومي لن يرفع قبل عام 2025، وفق رؤية الحكومة بمد فترة رفع الدعم، والتي كان لها من المقرر أن تنتهي في 2021 ولكن بسبب الظروف المالية للمستهلكين الناتجة عن جائحة كورونا فصدر قرار بالمد.



سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021

ووفق المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فأن أسعار استهلاك الكهرباء المنزلي جاء سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021 كالتالي: