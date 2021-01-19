رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على كيفية حساب سعر كيلو وات الكهرباء التجارى والمنزلى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:45 م
الكهرباء
الكهرباء
محمود مرعي
طباعة
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نظامًا للمحاسبة وإصدار فواتير الاستهلاك مقسم لثلاثة قطاعات بين "المنزلي، والتجاري، والصناعي"، وحددت لمحاسبة أصحاب النشاطات التجارية عدة شرائح للمحاسبة تختلف حسب استهلاك كل منشأة، وحدد شرائح سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021، وأسعار كيلو وات الكهرباء التجارى 2021.

سعر كيلو وات الكهرباء التجارى 2021

وأعلنت في بداية شهر يونيو الماضي أسعار 5 شرائح للاستهلاك التجاري في 2021 وهي مقسمة كالتالي:
1- الشريحة الأولي استهلاك من صفر إلى100 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ65 قرشًا.
2- الشريحة الثانية استهلاك من صفر إلى 250 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ115 قرشًا.
3- الشريحة الثالثة استهلاك من صفر إلى 600 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ140 قرشًا.
4- الشريحة الرابعة استهلاك من 601 إلى1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ155 قرشًا.
5- الشريحة الخامسة استهلاك من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ160 قرشًا.

وتضاف على الفاتورة أو في حالة شحن الكارت رسوم خدمة العملاء والتي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بـ5 جنيهات.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن في منتصف شهر يونيو الماضي أسعار استهلاك شرائح الكهرباء للقطاع التجاري والمنزلي والصناعي، وأعلن أن الدعم الحكومي لن يرفع قبل عام 2025، وفق رؤية الحكومة بمد فترة رفع الدعم، والتي كان لها من المقرر أن تنتهي في 2021 ولكن بسبب الظروف المالية للمستهلكين الناتجة عن جائحة كورونا فصدر قرار بالمد.

سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021

ووفق المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فأن أسعار استهلاك الكهرباء المنزلي جاء سعر كيلو وات الكهرباء المنزلي 2021 كالتالي:

1- الشريحة الأولي استهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات حساب الكيلوات الواحد بـ38 قرشًا.
2- الشريحة الثانية استهلاك من 51 إلى100 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ48 قرشًا.
3- الشريحة الثالثة استهلاك من صفر إلى200 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ65 قرشًا.
4- الشريحة الرابعة استهلاك من 201 إلى350 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ96 قرشًا.
5- الشريحة الخامسة استهلاك من 351 إلى650 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ118 قرشًا.
6- الشريحة السادسة استهلاك من 651 إلى1000 كيلو وات حساب الكيلو وات الواحد بـ140 قرشًا.

اقرأ أيضًا:

التعليم العالي تكشف موقفها من إلغاء العام الدراسي
الصحة العالمية تكشف مصير فيروس كورونا في المستقبل

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

الصور

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة مودى للأطفال الجديد 2021

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أيام زمان

«سموك حساس».. حكاية فريد الأطرش مع ملك المغرب التى أغضبت عبدالوهاب

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

نبيل عمر يضع يده فى عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الدينى كتاب جديد من دار غراب

عرض الماريونت «علي بابا والأربعين حرامي» يعود إلى مسرح البالون

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»

«أتيليه العرب» يحدد مواعيد معارض «ضي» للفن التشكيلي