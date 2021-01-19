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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى الأردن
مصر
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى الأردن
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:41 م
السيسي
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أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن، بعد زيارته الرسمية إلى الأردن.
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