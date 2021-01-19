الأنبا بشارة جودة يلتقي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك

زار الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، نيافة الأنبا بشارة، مطران إيبارشية أبوقرقاص، وذلك في زيارة أخوية.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه رافق الأنبا باسيليوس في الزيارة الأب عمانوئيل عبدالله، الوكيل العام، والأب أمين توفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء بجاهين، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك تم بحضور الأب إبراهيم شفيق، الوكيل العام لايبارشية أبوقرقاص، والأب مايكل منير، مدير المطرانية.