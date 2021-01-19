الأنبا باسيليوس يزور كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

زار الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، حيث استقبل الأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الراعي، الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل عام الإيبارشية، والأب بولس شوقي، كما دشن نيافته معمودية الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه في نهاية القداس أهدى شعب الرعية نيافة المطران هدية تذكارية، تعبيرًا عن سعادتهم بهذه الزيارة.