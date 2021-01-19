مي كساب وأحمد فتحي ضيفى «واحد من الناس» على الحياة الجمعة

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس على شاشة الحياة، النجمة مي كساب، والنجم أحمد فتحي، معا في لقاء خاص، في حلقة فنية كوميدية خاصة.ويكشفان خلال الحلقة العديد من أسرار الطفولة، وحكايات الحب والزواج، وأهم مشاهد حياتهما الشخصية، وحكاية الشنب في حياة مي كساب، ورأيها في انفصال أوكا وأورتيجا.والسر الذي أخفاه أحمد فتحي عن الجميع، وموعد مع الغناء والرقص والتمثيل والتحدي.. ويذاع برنامج "واحد من الناس" الجمعة في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.