الكتاب المقدس محور الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الكتاب المقدس.وقالت الكنيسة في الحلقة:"لكي لا يبقى الكتاب المقدس حرفًا ميّتًا، لا بدَّ للمسيح، كلمة الله الحي الأزلية، من أن يفتح، بالروح القدس أذهاننا على فهم الكتب".