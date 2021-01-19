10 فبراير.. محاكمة صاحب موقع «أفندينا» للزواج العرفي والشرعي

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 10 فبراير المقبل؛ لنظر محاكمة صاحب موقع «أفندينا» للزواج العرفي والشرعي».كانت النيابة العامة أحالت المتهم بامتلاك موقع «أفندينا للزواج العرفي»، إلى الجنايات لاتهامهم بالاتجار بالبشر، ونشر منشورات منافية للآداب.جاء بأمر الإحالة، أن المتهم اتجر في شخص طبيعي هي المجني عليها «أ. أ» بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بان عرضها عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها.وأكد أمر الاحالة أن المتهم اعتدى علي مبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة، كما أنه استخدم حسابا خاصا علي شبكة التواصل الاجتماعي يهدف إلي تسهیل ارتكاب الجرم واناشار الرذيلة في المجتمع.وشهدت المجني عليها، بأنه على إثر علاقة نشأت بينها والمتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - عرض عليها الزواج عرفيا من احد الاشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك، وحدد معها موعدا للقائه إلا انه تم ضبطهما.