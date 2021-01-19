أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 18.. الشرنوبى يعترف لمى عمر بحبه

احداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 18

ابطال أحداث مسلسل لؤلؤ

وعلمت الدستور ان مسلسل لؤلؤ الحلقة 18 اليوم تشهد تصاعدا كبيرا في الأحداث حيث يقوم "بودة" الشرنوبى بالاعتراف ل"لؤلؤ" بحبه لها ورغبته في الارتباط بها بينما تحاول والدتها "سلوى عثمان" الوصول لها باي طريقة وتشهد الأحداث أيضا انتقاما جديدا للؤلؤ من كاميليا في الحفل الذي يجمع بينهما.و استطاع مسلسل لؤلؤ تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل منذ عرض أولى حلقاته نظرا لتميزه الشديد وتصاعد الأحداث بشكل كبير مع تشابك الخطوط الدرامية المختلفة وتطور أداء نجمته مي عمر التي جسدت الدور بكل حرفية.مسلسل لؤلؤ يشارك في بطولته كلا من مي عمر وأحمد زاهر ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وهيدي كريم وإدوارد واشرف زكي وسلوى عثمان وحمدي هيكل ومن تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.