البابا فرنسيس يصلي لأجل إندونيسيا.. ويطالب بمراعاة الفقراء
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:25 م
جرجس صفوتطباعة
قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "يدعونا يسوع لكي نبقى متحدين به لكي نحمل ثمارًا وافرة (يوحنا ١٥، ٥- ۹). بالبقاء مع الرب نجد الشجاعة للخروج من أنفسنا والاهتمام باحتياجات الآخرين وتقديم شهادتنا المسيحية في العالم".
وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "لنصلِّ من أجل إخوتنا في سولاويزي، إندونيسيا، التي ضربها زلزال قوي، ليعزيهم الرب وليعضد جهود الذين يلتزمون في عمليات الإنقاذ، كما نصلي أيضًا من أجل ضحايا تحطم الطائرة في إندونيسيا".