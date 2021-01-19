البابا فرنسيس يصلي لأجل إندونيسيا.. ويطالب بمراعاة الفقراء

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "لنصلِّ من أجل إخوتنا في سولاويزي، إندونيسيا، التي ضربها زلزال قوي، ليعزيهم الرب وليعضد جهود الذين يلتزمون في عمليات الإنقاذ، كما نصلي أيضًا من أجل ضحايا تحطم الطائرة في إندونيسيا".





قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "يدعونا يسوع لكي نبقى متحدين به لكي نحمل ثمارًا وافرة (يوحنا ١٥، ٥- ۹). بالبقاء مع الرب نجد الشجاعة للخروج من أنفسنا والاهتمام باحتياجات الآخرين وتقديم شهادتنا المسيحية في العالم".