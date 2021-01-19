الأنبا باخوم يوجه كلمة روحية لشباب الأقباط الكاثوليك (فيديو)

ألقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، كلمته الروحية لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وذلك في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال مركز الكنيسة الإعلامي، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك في إطار العمل الرعوي للإيبارشية البطريركية الكاثوليكية وتحديدًا لجنة الشباب.