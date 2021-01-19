«تموين مطروح»: السلع الأساسية متوفرة بكميات تكفى لـ 5 أشهور

قام حسن كمال الشيباني، مدير مديرية التموين بمطروح، بالمرور على مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة توفير السلع الأساسية الحرة والتموينية.وأوضح مدير تموين مطروح أنه تم التأكد من توفر جميع السلع الأساسية بفروع الجملة والمجمعات من سكر وزيت وأرز ومكرونة ومنظفات تكفى لفترات من 3 إلى 5 أشهر.وأضاف أنه تم المرور على المعرض اللوجيستي لبيع الخضر والفاكهة، وذلك للتأكد من جودة المعروض من الخضر والفاكهة ومدى الالتزام بالبيع بالأسعار المقررة والمعتمدة من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.