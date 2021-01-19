البابا تواضروس: نستخدم 3 زيوت في معمودية الأطفال الصغار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يستخدمون 3 أنواع من الزيوت أثناء إتمامهم لطقوس ومراسم المعمودية للأطفال الصغار.وأضاف بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات في سلسلة ثلاثيات الغطاس، التي ينشرها مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النوع الأول من تلك الزيوت هو زيت الساذج وهو يحمل مسمى آخر هو الزيت العادي، والنوع الثاني هو زيت الغليلاون الذي يطلق عليه أيضًا زيت الفرح، وأخيرًا زيت الميرون وهو زيت الطيب وهو زيت تم اشتقاقه من أكفان المسيح وفقًا للعقيدة المسيحية.وترأس البابا تواضروس الثاني، مساء الأمس، قداس عيد الغطاس من بطريركية الإسكندرية الكبرى، كعادته السنوية، ولكن بحضور أعداد قليلة للغاية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والكنيسة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.