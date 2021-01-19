الخارجية السودانية تؤكد مسئولية الحكومة في حفظ الأمن بدارفور

أكدت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، على مسئولية الحكومة في حفظ أمن دارفور، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.ويسود هدوء حذر في إقليم دارفور في غرب السودان، الثلاثاء، بعد اشتباكات في منطقتين مختلفتين خلفت 155 قتيلًا وعشرات الجرحى، وفقًا لزعماء محليين ومسئولين حكوميين.وبدأت أعمال العنف، السبت، بين مجموعات عربية وأخرى من قبيلة مساليت في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور قتل فيها ما لا يقل عن مائة شخص، وأصيب 132 آخرون بجروح، وفق والي الولاية محمد عبدالله الدومه.وأكدت منظمات تعمل في حماية الأطفال أن العنف امتد إلى مخيم يأوي نازحين لجأوا إليه خلال النزاع في الإقليم الذي بدأ في 2003. ونزح خمسون ألف شخص من منازلهم نتيجة أعمال العنف الأخيرة، وفق منظمة "سايف ذي تشيلدرن".وفرضت السلطات المحلية في غرب دارفور حظر التجول، ووصلت إلى الولاية قوات من الخرطوم ومن ولايات دارفور الأخرى للسيطرة على الأوضاع.