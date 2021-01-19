على رأسها «نسل الأغراب».. 3 أعمال رمضانية أبطالها من الصعيد





ويأتي على رأس هذه الأعمال مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يواصل أبطاله تصوير مشاهده في ديكور العمل الرئيسي، ببيت عساف الغريب، ويقدم من خلاله أحمد السقا وأمير كرارة شخصية ولاد عم من الصعيد ينشب بينهما صراع كبير.



ويعد العمل من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار، من أبرزهم مي عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



أما العمل الثاني فهو مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، وتدور أحداث المسلسل في حقبة الخمسينيات مرورا بالستينيات، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ الصغر ويتحمل مسئولية أشقائه وهو من إحدى محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة إلى مصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية وتدور الاحداث في إطار درامي.



ومسلسل "موسى" يشارك في بطولته سمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



أما العمل الثالث فهو مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، والذي يقوم بدور شاب صعيدي يأتي إلى القاهرة ويقع في العديد من المشاكل، كما يناقش العمل قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن.



المسلسل يشارك في بطولته هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. ويعد العمل من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار، من أبرزهم مي عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.أما العمل الثاني فهو مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، وتدور أحداث المسلسل في حقبة الخمسينيات مرورا بالستينيات، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ الصغر ويتحمل مسئولية أشقائه وهو من إحدى محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة إلى مصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية وتدور الاحداث في إطار درامي.ومسلسل "موسى" يشارك في بطولته سمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.أما العمل الثالث فهو مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، والذي يقوم بدور شاب صعيدي يأتي إلى القاهرة ويقع في العديد من المشاكل، كما يناقش العمل قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن.المسلسل يشارك في بطولته هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

قطع عدد من النجوم شوطا كبيرا في تصوير أعمالهم الرمضانية والمقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل، ويشهد هذا الموسم وجود أكثر من عمل ينتمي إلى دراما الصعيد في منافسة حادة بين نجوم الصف الأول من الفنانين.