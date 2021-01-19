«المركزي لتحليل متبقيات المبيدات» يدرب متخصصين من الكاميرون

افتتحت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية اليوم، فعاليات الدورة التدريبية، التي تنفذها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بعنوان "التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء"، لعدد من المتدربين من جمهورية الكاميرون.وأوضحت عبداللاه أن ذلك يأتي في ظل سعي المعمل، لتقديم خدماته المختلفة للدول الإفريقية الشقيقة وبالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية.وأضافت أن البرنامج التدريبي يشمل طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الإمكانيات في كل المجالات لدعم ومساعدة الدول الإفريقية الشقيقة.ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي على مدار شهر كامل، بهدف نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي جمهورية الكاميرون في مجال اختبارات سلامة الغذاء.