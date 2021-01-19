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عالم

بعد الإفراج عنه من قطر.. وزير الداخلية البحريني يستقبل سامي حداد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:26 م
راشد بن عبدالله آل
راشد بن عبدالله آل خليفة
نيفين أشرف
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استقبل وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الثلاثاء، البطل البحريني العالمي في رياضة كمال الأجسام، سامي الحداد، والذي أفرجت عنه السلطات القطرية، بعدما ألقت القبض عليه بتاريخ 8 يناير 2021 أثناء قيامه برحلة صيد بحري.

وفي بداية اللقاء، هنأ الوزير البحريني، البطل سامي الحداد، بالإفراج عنه، مثمنًا عاليًا الاهتمام والمتابعة الملكية لعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لأوضاع البحارة البحرينيين الذين كانوا محتجزين في قطر، لحين عودتهم سالمين إلى المملكة.

وأشاد بجهود الحكومة البحرينية، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بالإفراج عنهم وعودتهم إلى مملكة البحرين.

وأكد وزير الداخلية البحريني حرص المملكة على رعاية أبنائها، انطلاقًا من أن سلامة المواطنين وضمان حقوقهم أولوية قصوى، معربًا عن اعتزازه بدور البطل البحريني العالمي سامي الحداد، والرياضيين البحرينيين المتميزين.

من جانبه، أعرب البطل البحريني العالمي سامي الحداد، عن خالص الشكر والامتنان لعاهل البحرين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما حظي به وبقية المواطنين المفرج عنهم من اهتمام ورعاية، مما كان له بالغ الأثر في الإفراج عنهم، مثمنًا في الوقت ذاته جهود وزارة الداخلية، واتخاذها كافة الإجراءات التي أسهمت في عودتهم لبلادهم.

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