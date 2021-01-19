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الكرازة

ننشر نص صلاة الكلدان حتى تتم زيارة البابا فرانسيس للعراق

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:15 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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حددت الكنيسة الكاثوليكية موعد أول زيارة رعوية للبابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، والتي ستكون إلى دولة العراق، في مارس المُقبل، وهي أول زيارة رعوية لبابا مسيحي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع البطريرك ساكو، رئيس الكنيسة الكلدانية، لمطالبة كل الشعب الكلداني لتلاوة صلاة معينة حتى تتحقق الزيارة.

وهذا نص الصلاة: "يا ربنا وإلهنا امنح البابا فرنسيس الصحة والسلامة لكي ينجز هذه الزيارة المرتقبة بنجاح. بارك مساعيه لتعزيز الحوار والمصالحة الأخوية وبناء الثقة، وترسيخ قيم السلام والكرامة الإنسانية، خصوصًا بالنسبة لنا نحن العراقيين وقد عشنا أحداثًا مؤلمة مسَّت حياتنا، يا ربنا وخالقنا أنر قلوبنا بنورك كي نبصر الخير والسلام ولنبدأ بتحقيقهما، يا أمنا العذراء مريم، نوكل إلى عنايتك الوالدية زيارة البابا فرانسيس كي يمنحنا الرب نعمة العيش في شركة وطنية كاملة، والتآزر الأخوي لبناء مستقبل أفضل لبلدنا ومواطنينا. آمين".

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